Les écoles primaires de St-Cyr-sur-Loire reviendront à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine. Le conseil municipal s’est rangé mardi soir aux souhaits des parents et des conseils d'école.

Les écoles primaires de St Cyr-sur-Loire reviendront à la semaine de 4 jours à la rentrée prochaine. Le maire, Philippe Briand, préférait le statut quo à 4 jours et demi. Finalement après consultation, le conseil municipal s’est rangé mardi soir à l’avis des conseils d'écoles et des parents d'élèves. Les parents qui s'étaient mobilisés devant la mairie, le 22 Février, le maire ayant laissé entendre qu'il était favorable au maintien de la semaine de 4 jours et demi.