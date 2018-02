Saint Cyr sur Loire

Les partisans de la semaine de 4 jours affirment que tous les conseils d'écoles de Saint Cyr sur Loire dans lesquels siègent parents et enseignants se sont prononcés contre le maintien de la classe le mercredi matin. Ils ont prévu de se réunir devant la mairie de Saint Cyr sur Loire jeudi 22 février après-midi car le maire Philippe Briand aurait laissé entendre qu'il était favorable au maintien de la semaine de 4 jours et demi.

Jérôme Thébaud est porte-parole des enseignants des écoles primaires de Saint Cyr sur Loire :"Nous demandons le respect des votes des conseils d'écoles. Tous les conseils se sont exprimés pour le retour de la semaine à 4 jours, un sondage parmi les parents a montré que la majorité était favorable aussi à ce retour, donc nous demandons que le Maire respecte le choix des enseignants et des parents. Si il a demandé l'avis, il faut qu'il tienne compte de l'avis."

La décision sera prise le 27 février en conseil municipal

Du côté de la mairie, l'adjointe au Maire chargée de l'enseignement et de la vie éducative, Françoise Baillereau précise que la réflexion est en cours et que la décision sera prise lors du prochain conseil municipal mardi 27 février : "90% des enfants participent et bénéficient des différents ateliers dans chaque école, et c'est là tout le paradoxe : les enfants sont contents, la communauté éducative parents et enseignants est contente, pour moi ce qui est capital c'est de préserver l'intérêt de l'enfant. Mais je rassure les parents et les enseignants, le processus de décision est en cours, nous sommes conscients qu'il faut maintenant prendre une décision rapide pour tout le monde puisse s'organiser, ce sera fait lors du prochain conseil municipal."

Les parents d'élèves et les enseignants doivent se mobiliser jeudi 22 février après-midi devant la mairie et ils seront reçus par les élus a précisé l'adjointe au Maire en charge de la vie éducative.