Saint-Denis : un agent d'un collège testé positif au Covid-19, les profs réclament un dépistage collectif

Alors que tous les élèves des écoles et des collèges vont devoir retourner en classe à partir du 22 juin, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), un cas de Covid-19 a été détecté chez un agent d'entretien du collège Fabien. Les enseignants réclament un dépistage de tout le personnel.

Pas de dépistage collectif, ni de quatorzaine

D'après le syndicat SUD Éducation 93, cet agent d'entretien est venu travailler les 2,3 et 4 juin dans l'établissement. Malgré un test sérologique et un test PCR qui se sont révélés positifs, "aucune mesure sanitaire n'a été prise", déplore le syndicat dans un communiqué,"pas de test ni pour les élèves, ni pour les personnels (en contact direct ou non), ni de quatorzaine". La représentante de Sud éducation au CHSCT départemental est venue jeudi dernier, dans l'établissement et "constatant la situation, a déclaré un danger grave et imminent".

Le département se fie à l'avis médical

Le syndicat s'étonne également de la réponse du médecin du travail du conseil départemental qui leur aurait affirmé, le 10 juin, qu'il n'y avait "aucun risque de contagion lié à cette situation" et qu'il n'y a "pas lieu de mettre en place une quatorzaine sur le collège". Contacté par France Bleu Paris, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis affirme que ce médecin du travail s'est fié à plusieurs avis rendus par la Haute Autorité de Santé pour arriver à cette conclusion. La collectivité se range derrière cet avis médical et écarte pour le moment une mise en quatorzaine ou un dépistage de l'ensemble du personnel.