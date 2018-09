Saint-Denis, France

Une bourse étudiante de 1500 euros pour l'année en échange d'un engagement dans une association. La ville de Saint-Denis prévoit de signer cette année encore 75 contrats de ce type avec des étudiants et des associations de son territoire. Objectif : aider les jeunes à financer leurs études sans la contrainte d'un emploi à temps partiel mais aussi favoriser l'apprentissage de la citoyenneté. Ce samedi 22 septembre, les étudiants sont invités à découvrir les associations qui recherchent des bénévoles engagés et à postuler lors d'une réunion à la maison de la jeunesse (12 place de la résistance et de la déportation) de 10h à 14h.

Des horaires aménagés

Parmi les différents dossiers, ceux des boursiers et d'étudiants qui travaillent déjà seront favorisés, afin d'aider ceux qui ont le plus de difficultés financières. Ainsi, Walid Allam, étudiant a l'IUT l'an passé a pu en bénéficier deux années consécutives. Engagé au Secours islamique, il a notamment fait des maraudes. "C'est généralement de 20h à minuit, des horaires qui me convenaient, auxquels je pouvais m'adapter" raconte l'étudiant.

1500 euros versés en deux fois par la ville

Contrairement à un employeur, l'association est plus arrangeante sur les horaires. Mariam Karamoko, qui prépare le concours de conseillère principale d'éducation (CPE) y a vu l'avantage : "le concours est très difficile, je ne pouvais pas avoir de job à côté". Pendant un an, elle a oeuvré au sein de "Par Hasard" une association culturelle et organisé une "parade des poussettes" dans Saint-Denis, pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. "Ce qui est super, c'est qu'on peut moduler notre emploi du temps" abonde Kenza Mehadoui, étudiante en droit, qui a donné des cours d'anglais l'an passé.

"La question c'est que l'étudiant réussisse" Florence Haye, adjointe à la jeunesse

Grâce à cet engagement, comme les autres étudiants, elle a perçu 1500 euros en deux fois dans l'année. "Le premier versement a correspondu à l'achat d'un ordinateur, tout simplement" raconte Walid, qui vit encore chez ses parents.

"Permettre à l'étudiant d'être moins dans des petits jobs"

"La question c'est que l'étudiant réussisse et pas qu'il réussisse à manger pour poursuivre ses études" souligne Florence Haye, adjointe à la jeunesse à la ville de Saint-Denis : "si cela peut permettre à l'étudiant d'être un peu moins dans petits jobs et grâce à cette bourse de s'impliquer dans la citoyenneté, c'est très bien pour lui".

"Je ne pense pas que j'aurais fait cette démarche de m'engager dans une association" confie Yanis Khames, étudiant en sciences politiques à Paris 8 qui s'est engagé à la Croix Rouge. "C'est très complémentaire de mes études" ajoute-t-il.

Car l'idée c'est aussi de susciter des vocations pour les associations. "Les bénévoles sont durs à trouver" confie Arnaud Chéron, président du Barça de Saint-Denis, un club de football qui a accueilli six bénévoles ces dernières années grâce au dispositif : "ils se sentent redevables et sur six, cinq sont restés".

