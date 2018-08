Saint-Étienne, France

Les investissements dans les écoles stéphanoises en 2018 représentent 4.3 millions d'euros. Depuis 2014, un programme de rénovation des 72 établissements de la ville a été mis en place afin de les rendre plus modernes. Le nombre croissant d'élèves et le dédoublement des classes de CP appellent à des aménagements de bâtiments. Dans les écoles élémentaires de Terrenoire bourg et de Rosa Parks à La Cotonne par exemple, il y a eu des travaux importants cet été.

1400 élèves en plus depuis 2014

Depuis 2014 il y a 1400 élèves en plus, 200 uniquement pour la prochaine rentrée. Plus d'écoliers ça veut dire qu'il faut des locaux suffisamment spacieux pour les accueillir. À la Cotonne deux groupes scolaires ont été regroupés : les anciens élèves de l'école Cotonne et ceux du groupe scolaire Montferre. Ils vont tous prendre place dans l'école Cotonne, plus moderne et rebaptisée Rosa Parks . À quelques jours de la rentrée, les ouvriers s’affairent pour que tout soit prêt pour l'arrivée des élèves. François Thollot directeur de l'école est satisfait parce que "la conception de la majorité des pièces a été réfléchie avec les agents de la mairie." Dans cet établissement, deux classes de 24 élèves seront dédoublées. François Thollot estime que "l'organisation est de ce fait totalement différente, il faut notamment du nouveau mobilier adapté aux dimensions des salles."

Entre 3 à 5 millions d'investissements par école - Gaël Perdriau, maire de Saint-Étienne

Pour le maire de Saint-Étienne Gaël Perdriau les rénovations vont permettre _"_une meilleur isolation mais aussi de doter les classes des dernières technologies comme des écrans numériques, afin de mettre les élèves dans les meilleures conditions de travail." Depuis 2014 "c'est 3 à 5 millions d'euros par écoles qui ont été investis dans les écoles de Montreynaud ou Rosa Parks" nous confie le maire.