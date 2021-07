Saint-Etienne : de l'amiante à la maternelle Chavanelle, l'école inquiète, la mairie rassurante

Des traces d'amiante découvertes en 2004 et relevées dans un rapport de 2020 dont la direction de la maternelle n'avait pas connaissance : l'affaire affole l'équipe éducative et les parents. La mairie calme le jeu et l'assure : "il n'y a pas de risque".

L'école maternelle Chavanelle à Saint-Etienne aurait espéré une fin d'année scolaire plus apaisée. Après des mois de crise et de protocoles sanitaires, c'est l'amiante qui vient gâcher la vie des enseignants, des enfants et de leurs parents. Après des signalements sur des matériaux défectueux et des analyses, la direction a appris, dans un rapport de 2020 dont elle ne connaissait pas l'existence, que de l'amiante avait été détecté. Pire encore : on le savait depuis 2004. Pour le directeur Jean-Marc Hostachy, "depuis 2004, la mairie sait qu'il y a de l'amiante dans les dalles, dans l'école. Quand on découvre de l'amiante on doit informer les gens, la réglementation est précise et il faut une signalétique sur les zones amiantées. Ce sont les Adsem de l'école qui ont enlevé la dalle, l'ont mise dans un sac et ont mis du scotch."

Parents et équipe éducative remuent donc les administrations pour trouver une solution au plus vite : la mairie a été alerté, la Préfecture l'est depuis hier soir. Aurélie espère que les choses bougeront "On trouve que la mairie prend les choses à la légère. Il y a des dalles qui se sont cassées et on sait qu'un matériau amianté et détérioré, il faut l'enlever tout de suite et par des personnes habilitées à le faire. J'ai été effarée d'apprendre qu'on avait mis du scotch. C'est un pansement sur une plaie béante".

Aucune mise en danger selon la mairie de Saint-Etienne

Contacté par France Bleu, et après s'être rendue sur place ces derniers jours et avoir supervisé les tests et relevés, l'adjoint à la mairie de Saint-Etienne en charge de l'éducation Samy Kefi-Jérôme l'assure, il n'y a pas de mise en danger. Les zones amiantées sont protégées : "Qu'il y ait eu une inquiétude, cela se comprend, c'est humain et rationnel. Ensuite si tout est testé et protégé, il n'y a pas de risque. Le droit de retrait ne peut pas être exercé si le risque n'est pas avéré. Avec l'amiante il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est bon, soit on ferme, tout de suite".

La mairie a prévu des travaux : du lino à la Toussaint sur le sol amianté et un désamiantage général, en 2022.