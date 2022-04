Saint-Etienne-du-Rouvray : un "terrain d'aventures" au milieu des bois

Vous avez des enfants à occuper pendant ces vacances ? Le bois des Anémones à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) est fait pour vous et pour eux ! Un "terrain d'aventures" a pris place au milieu des arbres pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Le terrain d'aventures est un espace d'autonomie et de responsabilité

Au cœur du bois des Anémones, à Saint-Etienne-du-Rouvray, dans la Métropole de Rouen (Seine-Maritime), le chant des oiseaux est recouvert par les chahuts d'enfants qui ont pris possession des lieux. Ce "terrain d'aventures" leur est dédié même si tout le monde "même les adultes !" sont invités à y venir précise Guillaume Viger, l'un des membres de l'association Des camps sur la comète, à l'initiative de cette expérimentation.

"En fait on n'invente rien", explique l'animateur, "les terrains d'aventures sont une forme éducative qui existaient en France dans les années 1970-1980 et qui ont disparu. Ce sont des espaces de liberté où on construit des cabanes mais aussi des relations sociales" poursuit Guillaume Viger.

Les enfants choisissent ce qu'ils veulent faire - Guillaume Viger / Des camps sur la comète

Se réapproprier l'espace public

A la base, les terrains d'aventures prenaient plutôt place dans la ville, sur des friches ou des espaces abandonnés afin de permettre aux enfants de se réapproprier l'espace public en laissant libre cours à leurs envies et à leur imagination. Aujourd'hui, l'association fait renaître ce projet dans le bois des Anémones. "Un bois où les habitants de Saint-Etienne-du-Rouvray viennent peu. C'est une manière de les attirer et de se réapproprier ce lieu".

S'amuser et inventer en toute autonomie

Dans ce terrain d'aventures, il n'y a donc pas de programme. Livre à chacun de l'inventer. Il y a quand même quelques règles à respecter pour le respect de l'environnement et de la collectivité. L'association est aussi venue avec un peu de matériel : des palettes de bois, des pneus qui ont servis à faire notamment une balançoire, un pont suspendu entre les arbres et puis des outils pour fabriquer un peu ce que l'on veut et surtout apprendre à s'en servir.

Deux petites filles sont en train de fabriquer une lance © Radio France - Bénédicte Robin

Il y a des scies, des marteaux, des clous... et chaque enfant a le droit de s'en servir à condition bien sûr d'avoir suivi une petite formation. "On leur fait passer un permis" explique Léo, un des animateurs de l'association. "Pour que chacun sache comment se servir des outils, comment les ranger, comment positionner ses mains, etc." Une fois ce permis accordé, c'est parti pour la fabrication de lances, d'épées, de sièges, même de voitures en palettes !

L'inventivité n'a pas de limite et c'est tout l'objectif de cet endroit qui séduit les petits mais aussi leurs parents. "C'est vraiment chouette un endroit comme cela où les enfants peuvent faire ce qu'ils aiment et ce qui les appellent, en autonomie".

Avant de se servir des outils, les enfants passent un "permis" © Radio France - Bénédicte Robin

Le terrain d'aventures est ouvert jusqu'au vendredi 22 avril. Les animateurs sont présents sur place tous les jours entre 11h et 18h mais le lieu n'étant pas clos, il est tout le temps ouvert et son accès est gratuit, sans inscription.