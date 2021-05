Saint-Étienne : Florent Pigeon élu président de l'université Jean-Monnet

Seul candidat en lice, Florent Pigeon a été élu jeudi 20 mai à la présidence de l'université Jean-Monnet à Saint-Étienne par 29 voix et quatre bulletins blancs. Il remplace l'administrateur provisoire nommé début février après la démission du conseil d'administration sur fond de divisions autour du projet Idex, ce projet de fusion avec trois entités lyonnaises.

Florent Pigeon a l'intention de contribuer au rayonnement et à l'attractivité de l'UJM en se fondant sur la pluridisciplinarité et en la rendant "pionnière en matière d'insertion professionnelle, de relations avec les entreprises et fière d'une recherche diverse et reconnue".

Le nouveau président de l'UJM est notre invité vendredi 21 mai à 7h46.