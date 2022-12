Saint-Etienne : l'amicale Chaléassière liquidée, le périscolaire réorganisé

Les salariés de l'Amicale Chaléassière ont été licenciés pour motif économique et c'est donc une page de l'histoire de Saint-Etienne qui se tourne. Celle d'une institution qui a accompagné des générations de stéphanois du quartier à travers les activités sportives mais aussi les activités périscolaires et extrascolaires à destination des quasiment 300 enfants de l'école maternelle et primaire située juste en face des locaux de l'association.

A qui la faute ?

Pour Bruno Clémentin, au Conseil d'Administration depuis 1 an en qualité de trésorier, c'est d'abord la responsabilité de l'ancienne direction qui a tenu une comptabilité douteuse, sans aucune archive disponible pour les successeurs. Une organisation à l'ancienne où une salariée avait notamment pour mission de tenir le bar de l'amicale. "Le bar coutait plus qu'il ne nous rapportait" explique Bruno Clémentin. "Les anciens membres du Conseil d'Administration s'opposaient à ce qu'on arrête l'activité bar qui coutait 30 000 euros sur un budget de 150 000. Or cet argent était pris sur les subventions du périscolaire ! Ce qui n'a jamais soucié personne. On est d'ailleurs toujours en attente que les ervices de la mairie nous procure les dossiers de demandes de subventions qui ont permis à l'ancienne direction d'être subventionnée sans que ça gêne personne".

La mairie de son coté se défend et affirme que des réunions régulières avaient lieu avant d'accorder les subventions. Siham Labich assure que la municipalité a été mise devant le fait accompli. "Il a été fait état en juin d'un déficit de 15 000 euros" se rappelle l'adjointe en charge de la politique de la ville. "Moi j'ai une enveloppe annuelle de 30 000 euros qui vient soutenir les associations qui peuvent avoir un accident de parcours mais en septembre on est passé à une demande d'aide de 230 000 euros". Un trou abyssal dans les comptes. Et une réorganisation obligatoire, notamment pour le périscolaire.

Quelle organisation du périscolaire en janvier ?

Après plusieurs semaines durant lesquelles ce sont les équipes pédagogiques des écoles maternelles et primaires qui ont pris le relais, c'est désormais une autre structure stéphanoise qui sera en charge du périscolaire explique Siham Labich : "dès le mois de janvier c'est l'amicale laïque de la Terrasse qui prendra en charge le périscolaire. Nous avons anticipé ce surplus d'activité pour la Terrasse, en versant dès fin novembre au conseil municipal une subvention de 10 000 euros pour absorber ces nouvelles familles".

Ces flottements et des rebondissements inattendus n'ont pas rassuré les parents d'élève comme Marion Wawrzyniak, maman de Valentine en CE2 : "cela a vraiment remis en question toute notre organisation car c'est un service de proximité qu'on utilise matin et soir. Dans le quartier c'est la seule structure qui pouvait nous proposer cela". Si la nouvelle organisation donne satisfaction, elle sera reconduite par la mairie de manière pérenne pour la rentrée de septembre 2023. Elle redonne en tout cas le sourire à Marion. "On était inquiet du fait d'avoir à aller jusqu'à la Terrasse mais ce sont les animateurs qui vont se déplacer. Il y a déjà un planning d'activités qui a l'air sympa, plus ludique que ce qui était fait avant. Ma fille est ravie et ca se profile bien".