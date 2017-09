Saint-Étienne : la rentrée chamboulée au lycée Claude-Fauriel à cause d'un incendie

À cause de l'incendie de la semaine dernière, l'organisation de la rentrée a dû être complètement revue au lycée Claude-Fauriel de Saint-Étienne. Les élèves de classes préparatoires ont cours à l''École des mines, les premières et les terminales commenceront jeudi.

La rentrée scolaire n'a pas eu lieu, ce lundi 4 septembre, au lycée Claude-Fauriel de Saint-Étienne (Loire). Lundi dernier, une semaine avant le jour J, le tableau général électrique a pris feu dans le sous-sol de l'établissement. Résultat : plus d'électricité dans tout le lycée. "On a d'abord fait un diagnostic des dégâts et nous avons pris la décision de reporter la rentrée", explique la proviseure, Béatrice De Cosas.

Des cours délocalisés

Sur les 1.600 étudiants qu'accueille normalement l'établissement, seuls les 600 élèves de classes préparatoires ont repris le chemin des cours ce lundi. Mais pas au lycée Claude-Fauriel : les cours se sont tenus à l'École des mines et à l’Espace Fauriel, à une vingtaine de minutes de marche. Si cela ne dérange pas les étudiants qui vivent à Saint-Étienne ou dans l'agglomération, la rentrée a été un peu plus compliquée pour les étudiants venus de plus loin, vu que l'internat va rester fermé le temps des travaux. "Je cherche un internat, j'erre dans la ville, rigole Edana, qui arrive de Lyon avec sa valise à roulettes. Dimanche soir, j'ai dormi chez une amie et dès qu'on est arrivé au lycée, ils nous ont pris en charge. Ils m'ont trouvé une place dans la journée."

"Je cherche un internat" Copier

"L'hébergement des internes a été un véritable défi, confirme Béatrice de Cosas. Nous avons 154 internes à placer sur quinze jours." Si certains sont logés chez des amis, d'autres étudiants vont dormir pendant deux semaines à l'internat de l'École des mines ou à l'auberge de jeunesse.

Une deuxième rentrée le 18 septembre

Une circulaire à l'entrée du lycée récapitule les mesures prises suite à l'incendie de la semaine dernière. © Radio France - Thomas Schonheere

Les élèves de première et de terminale, eux, vont faire leur rentrée ce jeudi, sur le site de l'université Jean-Monnet pour les terminales et sur le site de l'Ecole supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE) pour les premières. Quant aux élèves de seconde, ils seront reçus de manière ponctuelle et un calendrier de rattrapages de cours sera mis en place au cours de l'année. Selon la proviseure, le lycée Claude-Fauriel devrait rouvrir le lundi 18 septembre.