Saint-Etienne : le lycée Benoît-Charvet à la recherche de son histoire

Ce lycée professionnel est constitué de plusieurs bâtiments modernes, incorporés dans une forêt de deux hectares, où réside également une vieille demeure du XIXème siècle. Cette dernière était la maison secondaire d'une grande famille d'industriels stéphanois de l'époque, les Palluat de Besset. Aujourd'hui, elle est utilisée par l'administration de l'établissement.

L'Histoire, c'est notre passion"

Plusieurs professeurs de l'établissement, notamment d'histoire-géographie, ainsi que certaines classes, partent à la recherche de la vérité sur ce domaine au passé multiple. L'objectif est de faire le lien et de comprendre comment cette magnifique maison est sortie des mains de la famille Palluat de Besset, au début des années cinquante, pour devenir un collège pour filles, puis un orphelinat. "On veut remonter le temps, mener notre enquête, c'est tellement intriguant. On veut savoir ce qu'il s'est passé ici. C'est l'Histoire, c'est notre passion" s'exclame l'une des professeurs.

Ce n'est qu'en 1954 que le lieu est consacré à l'enseignement. Marc Bonneville, historien et spécialiste des maisons de maître ligériennes, a levé certains voiles sur la mystérieuse demeure en aidant l'équipe de professeurs du lycée dans ses investigations. Les principaux intéressés espèrent connaitre toute l'histoire pour les Journées européennes du patrimoine en 2022 afin de mettre en avant cette richesse stéphanoise.

L'apprentissage, toujours central"

Ce projet est également pédagogique : le groupe de professeurs du lycée Benoît Charvet veut que leurs élèves s'intéressent à l'histoire à travers le site : "ils doivent connaitre, savoir où ils sont. Ils ne savent déjà pas ce qu'il y avait ici il y a cinq ans, imaginez si ils apprenaient tout depuis quasiment soixante-dix ans. Professeurs et élèves nous marchons ensemble. Nous serions contents pour tout le monde".

Il manque tout de même encore plusieurs informations et témoignages à l'équipe du lycée afin de retracer l'intégralité du passé de ce lieu. Ces derniers passent un appel à tous ceux qui pourraient les aider dans leurs recherches.

Si vous avez des informations sur l'histoire du lycée Benoît Charvet, merci de contacter France Bleu Saint-Étienne Loire. Nous ferons suivre vos messages aux enseignants.