Saint-Étienne : les candidats à l'école d'infirmières se préparent

Saint-Étienne, France

Pour la deuxième année, les bacheliers ne passent plus de concours pour entrer dans une école d'infirmières : l'accès se fait via Parcoursup. A Saint-Étienne, l'institut de formation en soins infirmiers accueillent 123 nouveaux élèves par an. A 67% ce sont des bacheliers. 33 % sont en situation de reconversion professionnelle.

L'accès est sélectif, les candidats nombreux malgré le contexte difficile actuellement pour les professionnels de santé, notamment dans les hôpitaux. En moyenne, il y a une place pour neuf candidats (5 400 demandes l'an dernier pour la Loire pour 350 places réparties entre Saint-Étienne, Roanne, Montbrison, Saint-Chamond et Annonay).

Alors Brigitte Berthet, directrice des instituts de formation du CHU de Saint-Étienne et de l'hôpital du Gier, conseille aux lycéens de remplir leur dossier avec soin : "l'an dernier, pour la première expérience qu'on a eue, on s'est aperçus que, parfois, certains dossiers étaient incomplets. Comme si Parcoursup avait donné l'illusion qu'on était inscrits, on allait rentrer. Non. On est une formation sélective. On a un nombre de places limité et un nombre de candidats assez important. Donc il faut vraiment attacher de l'importance à remplir son dossier de la manière la plus complète possible, de la manière la plus authentique possible, il ne s'agit pas de faire un copié-collé d'une lettre sur internet puisque bien évidement on va avoir 4-5 candidats qui vont l'avoir fait donc on va vite les repérer. Donc il faut vraiment personnaliser et mettre en valeur toutes les expériences qu'on a pu avoir pour compléter ce dossier au mieux. Une étudiante qui fait un sport collectif on peut se dire que peut-être il y a quelque chose derrière de l'ordre du travail d'équipe. Le théâtre développe des capacités d'expression orale, de la gestion des émotions et ces deux éléments sont des éléments importants dans le métier d'infirmière".

Pour les futurs bacheliers : la période de préinscription démarre le 22 janvier et court jusqu'au 12 mars avec finalisation des vœux le 2 avril.

Pour les candidats en formation professionnelle continue : la période de préinscription démarre le 22 janvier et court jusqu'au 12 mars. Les épreuves écrites du concours sont le 6 avril. Les oraux du 7 au 10 avril.