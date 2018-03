Jeudi 15 mars 400 étudiants et une dizaine professeurs de la faculté des STAPS (les sciences et techniques des activités physiques et sportives) de Saint-Étienne, ont manifesté contre le manque de moyens. Ils dénoncent notamment le nombre insuffisant d'enseignants.

Saint-Étienne

Un Flash mob a été organisé par les étudiants de STAPS de Saint-Étienne afin de manifester contre le manque de professeurs. Depuis 2003 les effectifs ont doublé, il y a désormais près de 1100 étudiants, alors que les moyens sont restés identiques. Il y a 22 professeurs pour les étudiants de licence et de master. Idéalement il y en faudrait 44.

Des cours annulés à la dernière minute, faute de professeurs.

Les premières victimes sont les étudiants. Camille est en quatrième année, elle constate que "ça arrive de plus en plus que des cours soient annulés parce qu'il n'y a pas suffisamment de professeurs". La situation est préoccupante "car on se demande comment on va réussir nos examens" poursuit-elle. Émeline est en première année. Et elle aussi constate "la dégradation des conditions de travail". Il lui est arrivé de se "retrouver devant une vidéo en classe" en l'absence de professeur. Si cette situation était exceptionnelle, la jeune étudiante craint que ce système ne se généralise.

Des enseignants surchargés

Les enseignants eux sont débordés. Bernard Faure, enseignant depuis vingt-deux ans, concède que son "emploi du temps est complémentent surchargé". En plus de ses cours, il est sollicité quotidiennement à cause de la pénurie de professeurs. "Dans ses conditions les enseignants sont stressés, et fatigués donc la qualité de nos enseignements baisse" avoue le professeur.

Le directeur du département STAPS, Thomas Lapole, craint qu'avec l’accroissement des effectifs l'année prochaine la situation ne deviennent intenable. Il a demandé à la présidente de l'université de Saint-Étienne "de lui donner plus de moyens", comme d'autres UFR STAPS en France ont pu les obtenir".