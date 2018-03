Cette année les 3ème du collège Les Champs à Saint-Étienne seront tous formés aux premiers secours. Ils vont tous pouvoir valider le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1). La formation est très chère mais le collège a créer un partenariat avec les pompiers de la Loire.

Suite à la cascade d'attentats qui ont frappé la France ces dernières années, la formation du PSC1, qui permet la maîtrise des gestes de premiers secours est désormais obligatoire pour 60% des collégiens. Mais au collège Les champs de Saint-Étienne, tous les élèves de 3ème bénéficie de cette formation.

Les élèves ont une formation sur une journée avec des cours théoriques mais aussi de la pratique. Ils apprennent comment venir en aide à une personne qui s’étouffe ou qui fait un malaise. Iris est contente de pouvoir participer à cette formation, elle a « assisté impuissante à l’étouffement de son frère » qui a pu finalement être secouru. Après cette journée elle se sent « plus confiant » et se dit « prête à aider si la situation se présente à nouveau ».

Le Collège Les Champs est l’un des seuls offrir la formation à tous ses élèves de 3ème, car elle a le soutien des pompiers de la Loire. La formation ne leur coute donc rien. Pour les collèges qui n’ont pas cet appui il faut débourser une cinquantaine d’euros par élève. Pour Loïc « c’est dommage que dans certains collège, des élèves ne puissent pas être formés. Parce qu’on sait que ces gestes sauvent des vies. Et ces jeunes sont les adultes de demain ». D’après le pompier, « C’est eux qui seront amenés à intervenir sur des personnes prises de malaise ou d’hémorragie dans la rue ».