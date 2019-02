Saint-Etienne Métropole s’affiche sur les murs du Métro Parisien

Saint-Étienne, France

Il faut dire que la métropole stéphanoise à quelques atouts faire valoir, alors cette campagne d’affichage du métro voulu par le maire va dans le bon sens. Olivier Barbé est le directeur de communication de la ville et de la métropole.

Olivier Barbé , directeur de la communication de la ville et de la Métropole de Saint Étienne Copier

Certains étudiants n’ont pas attendu la campagne de communication de la ville, de la métropole et des établissements d’enseignement supérieur stéphanois pour venir s’inscrire ici .. c’est le cas de Joanna NSOSSANi originaire des hauts de seine à l’ouest de Paris. Elle suis depuis 1 an et demi les cours de l’école d’ingénieurs Télécom Saint-Etienne dans la quartier du Design et se félicite de son choix

Joanna NSOSSANI étudiante parisienne de l’école d ingénieur Télécom Copier

La campagne d’affichage parisienne se double en ce moment d’une campagne à Saint Etienne, vous avez donc sans doute déjà croisé ces affiches en ville.