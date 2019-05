Saint-Etienne : polémique après une subvention régionale de 350 000 euros pour une école hors contrat

Saint-Étienne, France

Les syndicats enseignants ne décolèrent pas après une subvention débloquée récemment par la Région Auvergne-Rhone-Alpes : 350 000 euros en faveur du Cours La Fontaine, une école primaire hors contrat, portée par le programme "Espérance Banlieue" qui existe à Saint-Étienne depuis 3 ans. C'est plus précisément "Loire Habitat" qui va recevoir l'argent pour acheter et rénover les anciens bâtiments de l'école Flemming dans le quartier populaire de Montreynaud, toujours propriété de la ville et abandonné depuis 10 ans. Le Cours La Fontaine sera locataire. Une école qui accueille actuellement 11 enfants. Un nombre qui pourrait quasiment doubler à la rentrée prochaine, avec la volonté d'accompagner des enfants en échec pour leur permettre de retrouver le fil de leur cursus scolaire et de leur vie de citoyen. Avec certains outils comme l'uniforme, la montée des drapeaux, le chant de la Marseillaise.

"Une volonté de sabrer le travail des écoles classiques"

Voir une école primaire hors contrat, profiter même indirectement de 350 000 euros de subvention, ça ne passe pas pour Jeremy Rousset, le secrétaire départemental adjoint du syndicat SNUIPP FSU dans la Loire : "Laurent Wauquiez et ses conseillers régionaux ont une visions parcellisée de l'école. C'est une école de la division. En investissement aussi massivement dans ce type d'aventure pédagogique, on se rend complice de ce qui s'y passe. C'est une tête de pont d'une certaine vision de l'école qui a vocation à infuser dans le système existant, pour pouvoir changer les choses de l'intérieur. Il y a la volonté de promouvoir une certaine vision de l'école et de sabrer, de critiquer le travail des écoles classiques".

"Nous pouvons être une solution"

Florian Méheut est le directeur du Cours La Fontaine. Il comprend l'inquiétude des syndicats mais ne veut pas qu'on mette son école en concurrence avec le secteur public : "J'ai une vision qui est celle du "et" et non pas le "ou" exclusif". On ne peut plus dire aujourd'hui qu'un seul modèle suffit. On ne veut pas faire de la concurrence à l'Education Nationale car on en a ni les moyens ni la prétention. Par contre, il faut rester pragmatiques, je sais que pour certains élèves, nous pouvons être une solution."

