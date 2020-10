Saint-Étienne rejette largement le projet de fusion avec les universités lyonnaises

C'est la fin du feuilleton sur la fusion des universités stéphanoises et lyonnaises. La Fac Jean Monnet vient de frapper un grand coup en rejetant largement l'idée de cette fusion : 22 voix contre, 11 pour et 1 vote nul.

Les administrateurs ont donc exprimé clairement leur refus de voir l'université Jean Monnet quasiment avalée par Lyon 1, Lyon 3 et l'ENS. "On se sent tous très heureux, parce que c'était un combat difficile, long et acharné, résume Sylvain Excoffon, maître de conférence et membre du CA. On est arrivé à convaincre que l'Université de Saint-Etienne, à Saint-Etienne, pour les étudiants de Saint-Etienne, de la Loire, de Roanne, méritait de continuer à vivre."

L'idée était de peser plus à l'international mais avec ce vote négatif, le projet est purement et simplement abandonné. Un résultat logique au vu des doutes qui s’étaient accumulés ces dernière semaines autour du projet, selon Christophe Faverjon, maire d'Unieux et représentant de Saint-Etienne métropole au CA de l'Université : "les administrateurs ont estimé qu'il y avait trop de doutes. Dans l'état actuel, les statuts ne nous semblent pas en mesure de garantir l'autonomie de Saint-Etienne. Ces propositions n'ont pas été prises en compte par les présidences d'universités, d'où le vote contre."

Dans un discours à l'issue du vote, la présidente de l'Université Michèle Cottier reconnaît "une position claire de l'établissement" et parle d'ores et déjà de faire "un état des lieux de ce qu'il reste après la fin de ce processus Idex."