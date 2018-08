Saint-Etienne reste la ville la moins chère pour les étudiants dans notre région. C'est l'UNEF, le principal syndicat étudiant, qui le dit dans une étude parue ce jeudi. La ville se classe 4e au niveau national parmi les 40 plus grosses villes étudiantes en France, et loin devant Lyon 30e.

Les villes ont été classées en fonction du coût de la vie, et de l'accès au logement et au transport. C'est un peu moins bien au niveau des transports ou Saint-Etienne est 17e avec un pass annuel à 209 euros. Mais, cela veut dire qu'un étudiant peut vivre, selon l'UNEF, avec un budget de 740 euros par mois en moyenne.

Etudiante en 3e année d'arts plastiques, Caroline, 23 ans, a quitté Rennes pour Saint-Etienne.

J'avais le choix entre Saint-Etienne et Marseille. J'ai choisi Saint-Etienne car c'est moins cher et moins loin de chez moi. Je cherche un appartement. Je me suis renseigné, pour 30 mètres carré, il faut compter entre 300 et 400 euros par mois. C'est donc moins cher pour se loger, et plus facile pour se garer par exemple. Les transports sont pratiques. Il y a le tram. La ville me parait bien. Y a pas mal de musées. Donc de quoi visiter et découvrir.