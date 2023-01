Saint-Étienne : un lycée honore quatre anciennes élèves déportées à Auschwitz

Le devoir de mémoire a pris tout son sens ce vendredi à St Etienne, au Lycée Honoré-d'Urfé . Une plaque a été dévoilée, dans le hall de l'établissement, avec les noms de quatre anciennes élèves, mortes à Auschwitz. Jeanine Heimer, France Klain, Lise Lehmann et Charlotte Rosenkovitch n'étaient que des adolescentes, elles avaient à peine 15 ans quand elles ont été déportées. Leurs noms sont désormais inscrits à côté d'une autre plaque, où figure déjà une liste de dix élèves et enseignantes mortes en déportation ou rescapées des camps de la mort.

"C'est bien que l'on rende hommage à des jeunes filles qui n'avaient rien demandé"

Paul Saumet est professeur d'histoire et c'est lui qui est à l'origine de cette plaque. Il y a dix ans, il tombe sur des noms inconnus en feuilletant des archives du lycée : "Ca m'a intrigué et en rentrant chez moi j'ai commencé des recherches et j'ai vu qu'ils étaient morts dans des camps. Ca m'a ému, ce n'étaient que des enfants".

S'en suit dix années de travail, pour recouper les informations et retrouver des photos de ces quatre jeunes filles. "Pour l'une d'entre elles on n'a que la photo de classe et ce sont d'anciennes camarades, encore en vie, qui l'ont identifiée". D'anciennes camarades qui ne savaient pas que ces jeunes filles avaient été déportées. "C'est moi qui leur ai appris, poursuit Paul Saumet, elles pensaient qu'elles avaient juste quitté le lycée, personne ne disait rien à l'époque".

De longues recherches ont été nécessaires pour retrouver les photos de ces quatre jeunes filles © Radio France - Aurélie Jacquand

80 ans d'oubli réparés

Pendant la cérémonie de dévoilement de la plaque, les élèves actuels du lycée Honoré d'Urfé ont pris la parole pour retracer en quelques mots les courtes vies de France, Jeanine, Charlotte et Lise. Ils ont aussi entonné un chant en hébreu. De quoi émouvoir Laly et Clothilde, élèves en Terminale : "Pour nous, c'est impensable que ça nous arrive, qu'on soit un jour déporté pour notre religion. On n'avait du mal à se rendre compte de ce qu'elles ont vécu, de ce que c'était que la déportation. Il en reste encore plein d'autres, sans doute, que l'on ne connaît pas, mais se dire qu'on a déjà rattrapé les choses pour quatre filles et bien ça fait chaud au cœur". Et leur professeur n’exclut pas de poursuivre les recherches, pour éventuellement ajouter des noms sur cette plaque.