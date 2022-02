Saint-Léonard-de-Noblat : l'internat d'excellence nous permet d'avancer témoignent des élèves

A Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne, l'internat de la cité scolaire Bernard Palissy fait partie des 11 internats d'excellence que compte l'académie de Limoges. Chacun de ces internats fonctionne autour d'un projet spécifique mais qui a pour objectif à chaque fois de conduire les élèves vers la réussite. A Saint-Léonard, le projet tourne autour d'un parcours artistique et culturel mais aussi un parcours éducatif de santé. Pourtant ce que retiennent surtout les jeunes internes c'est l'épanouissement qu'ils trouvent ici et l'aide personnalisée pour leur travail scolaire.

L'internat c'est une deuxième famille - Romane et Nina, deux internes

"Chaque soir on a une heure d'étude de 18h à 19h que pour les internes et des professeurs viennent nous aider pour nos devoirs, ou expliquer quelque chose qu'on aurait pas compris en cours, c'est un super bonus" explique Nina, élève de première et interne depuis deux ans. Elle a souhaité venir ici à la suite du divorce de ses parents même si elle n'habite qu'à 30 minutes. "C'est un internat à échelle humaine, c'est ma troisième maison et ma deuxième famille" souligne encore la jeune lycéenne.

Un sentiment que partage Romane, 14 ans et élève de troisième. "Pour moi aussi c'est une deuxième famille, avant dans mon ancien collège c'était compliqué mais ici depuis que je suis interne, ça m'aide à avancer alors que quand j'étais chez moi j'avais du mal à faire mes devoirs" confie l'adolescente.

On leur donne confiance en eux - Violaine Botton, professeur d'histoire-géo

Violaine Botton fait partie des enseignants qui interviennent le soir en étude pour apporter du soutien aux internes. Elle est convaincue du bienfait pour les élèves. "On est là pour les aider à travailler mieux et être plus efficace dans leur travail, et globalement le but c'est de leur donner une meilleure confiance en eux pour leur permettre une meilleure réussite, c'est un vrai plus par rapport aux autres élèves puisque les professeurs sont lors de ces heures d'étude disponibles rien que pour eux" explique la professeur d'histoire géographie.

Dans cet internat il y a aussi la possibilité de faire du sport, d'avoir des activités culturelles avec des sorties organisées par exemple au théâtre ou au cinéma. Un orchestre symphonique vient aussi chaque année jouer pour les internes.