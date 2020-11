Saint-Malo : la maîtresse fabrique des "chuchoteurs" pour aider ses élèves à lire avec un masque

Ce mercredi 18 novembre, un collectif de parents va manifester devant la préfecture de Vannes contre le port obligatoire du masque dès l'âge de six ans à l'école. Ils y voient notamment un handicap dans l'apprentissage de la lecture chez les plus petits.

Immersion dans la classe de Béatrice Laviéville. Copier

Dès qu'elle a entendu l'annonce de cette mesure dans les médias, Béatrice Laviéville, enseignante à l'école Jean-de-la-Mennais à Saint-Malo a aussitôt pensé à ses élèves. "J'ai pensé à mes petits CP et je me suis dit que ça allait être compliqué pour eux de s'entendre. J'ai alors repensé au chuchoteur que j'utilisais il y a quelques temps avec des élèves en difficulté." Le chuchoteur ou "phonic phone" pour les anglo-saxons, ressemble à un combiné de téléphone et permet aux enfants d’entendre directement les mots qu'ils prononcent.

Béatrice Laviéville a confectionné une dizaine de "chuchoteurs". © Radio France - Benjamin Fontaine

"Je suis allé dans l'atelier de mon père et j'ai trouvé des bouts de tuyau en PVC utilisés en plomberie et j'ai eu le sentiment que cela pouvait fonctionner. J'en ai parlé avec ma collègue Michèle et nous avons acheté ce qu'il fallait dans un magasin de bricolage. Le chuchoteur nous revient à moins de deux euros !" Avec un peu d'astuce, deux coudes de plomberie de 32 mm de diamètre et un raccord, la maîtresse a donc fabriqué une dizaine de chuchoteurs pour ces élèves de CP.

Une idée essaimée dans la région

"Dès la rentrée j'ai trouvé qu'ils se concentraient beaucoup plus sur ce nouvel outil que sur leur masque. Le chuchoteur permet aussi de réduire le bruit dans la classe. Les élèves s'entendent mieux et prononcent mieux les syllabes," confie Béatrice Laviéville. Les petits élèves confirment. Certains ont même choisi de décorer leur chuchoteur avec du ruban adhésif coloré. L’initiative de l'enseignante gagne du terrain en Bretagne. D'autres maîtresses de la région ont elles aussi adopté le chuchoteur.