On connaissait le « co-working » destiné aux « télé-travailleurs » et qui leur permettent de disposer d’un espace de travail partagé avec d’autres. Voici maintenant le « campus connecté ». Le principe est un peu le même : la mise à disposition d’un bureau, voire d’un ordinateur, avec une connexion internet et un espace de détente. Mais avec en plus un dispositif d’accompagnement et de suivi.

Le 89e campus du genre

Une formule qui a séduit la commune de Saint-Marcellin, en Isère. « C’est une solution innovante pour l’égalité des chances dans la poursuite ou la reprise d’études sur un territoire qui reste rural, souligne Imen De Smedt, adjointe au maire en charge notamment de l’éducation et du numérique. Ce dispositif répond à des freins que peuvent rencontre certains jeunes ou personnes qui souhaitaient reprendre leurs études, à savoir la question de la mobilité et l’aspect financier. » La ville a donc répondu à un appel d’offre national. Saint-Marcellin devient ainsi le 89e « campus connecté » labellisé sur le territoire, et le premier en Isère.

Méthodologie

« Ce n’est pas le campus connecté qui délivre les certifications ou les diplômes mais bien les universités », précise Jean-François Bas, responsable de la structure. « C’est _un lieu qui permet d’accéder à l’ensemble des formations proposées par l’ensemble des universités du territoire français_, donc on n’est pas limité à l’offre universitaire de l’UAG (Grenoble) ou de l’université de Valence », renchérit Imen De Smedt. « Bien entendu on ne va pas accompagner les étudiants sur le fond de leurs études, souligne Jean-François Bas, mais bien sur la façon dont ils vont organiser leur travail, sur des questions de méthodologie, des thématiques transversales sur lesquelles la tutrice pourra éventuellement monter des actions avec des intervenants extérieurs. »

"Facilitateur"

Cette tutrice sera en permanence sur le site pour accompagner les élèves, les aider aussi à trouver des stages, et recréer à petite échelle une sortie de « vie étudiante ». «J’aurais un rôle de facilitateur, résume Yasmin Salim, la tutrice du campus connecté de Saint-Marcellin ; _je les aiderai par exemple à mettre en place un planning de révision_, prendre possession de leur espace numérique de travail, ou encore à maitriser la prise de note ». La jeune femme sera là aussi pour les aider à garder la motivation et « ne pas perdre le cap ». Le tout avec quelques règle, notamment l’obligation pour les étudiants d’être présents physiquement au moins 12 heures par semaine.

Journée "portes ouvertes" le 3 septembre

Le « campus connecté » propose 20 places aux habitants des 47 communes de « Saint-Marcellin Vercos Isère communauté ». Le recrutement est ouvert et une journée "portes ouvertes" sera organisée le vendredi 3 septembre 2021.

CONTACT

Campus connecté - 2 avenue du Collège

38160 Saint-Marcellin

Mail : campusconnecte@saint-marcellin.fr

Téléphone : 04 76 36 09 17