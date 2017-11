Saint-Martin-Boulogne : une application pour commander à la cantine du lycée

Au lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne, le numérique a fait son entrée… à la cantine. Pour inciter les 1.300 élèves à rester manger dans l’établissement, il est désormais possible de commander son repas le matin même, par une application. Et ça marche.

Une nouvelle application a fait son apparition sur le smartphone des 1.300 élèves du lycée Saint-Joseph de Saint-Martin-Boulogne. Elle leur permet de commander leur repas du midi à la cantine. Ce système, lancé à la rentrée, permet une grande liberté de choix aux élèves. Et c'est un succès. Désormais 70% des élèves restent manger au lycée, contre à peine 20%, il y a 5 ans.

Il fût un temps où les élèves commandaient des pizzas, pour se les faire livrer devant le lycée. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, explique Philippe Descamps, le chef d‘établissement :

La restauration était affichée à 5,5 euros et pour certains c'était beaucoup ; aujourd'hui elle est affichée à 2,90 euros. C'est le premier point, et le deuxième, sur lequel nous avons travaillé, c'est la liberté. On décide le matin si on déjeune dans l'établissement. Personne n'est contraint.