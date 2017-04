Saint-Martin-d'Hères : des jeunes Martinérois invitent des jeunes de Molenbeek a passé une semaine avec eux

Deux quartiers populaires, un français et un belge, s'unissent pour casser les clichés. Douze jeunes belges de Molenbeek ont été accueillis pendant une semaine à Saint-Martin-d'Hères, en Isère.

Pendant une semaine, un groupe de jeunes martinérois a accueilli douze adolescents de Molenbeek. Ce quartier populaire près de Bruxelles, est devenu le symbole du djihadisme après les attentats de Paris et l'arrestation de Salah Abdeslam en Belgique.

Casser les préjugés sur les quartiers

"Molenbeek, c'est 100.000 habitants ! Ils ne sont pas que 3 ! Il y a des jeunes, des enfants, des personnes âgées... il faut respecter tout le monde !", raconte Faouzi Ben Salem, éducateur de Saint-Martin-d'Hères. Son homologue belge explique l'origine du projet : "il fallait casser tous ces préjugés".

INTERVIEW | Faouzi et Abdel, les deux éducateurs des deux groupes. Partager le son sur : Copier

Les Isérois sont allés à Molenbeek

Au mois de décembre, les jeunes Isérois sont allés à Molenbeek. Quatre mois plus tard, ce sont donc les Belges qui sont venus visiter leurs camarades français.

A Saint-Martin-d'Hères, pendant cette semaine, les deux groupes n'ont fait qu'un. Tous les jeunes ont participé à des tables rondes, ils ont rencontré des élus locaux dont le Maire de Grenoble et ont joué au football.

"Plus que des amis, ils font partie de la famille !"

"On a qu'un mot à dire : c'est incroyable !", "on n'a pas l'habitude de se mélanger comme ça avec d'autres jeunes", "800 kilomètres nous séparent, mais on a créé des liens incroyables", racontent les jeunes Belges.

Abdellah, jeune martinérois, partage le même enthousiasme : "on affronte à peu près tous la même chose... la violence, on la connait tous ! On aimerait passer au-delà de cette violence, c'est ça qui nous a unis, et c'est comme ça que ça se passe le 'vivre-ensemble !'".

REPORTAGE | Bilan après une semaine de partage. Partager le son sur : Copier

Les jeunes Belges ont eu du mal à quitter Saint-Martin-d'Hères. Ils se sont tous promis de se revoir.