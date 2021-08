Saint-Maur : des travaux et des investissements pour les écoles

La rentrée approche à grands pas ! Dans les écoles, la sonnerie retentira le jeudi 2 setptembre. Mais pendant que les élèves etaient en vacances, certains établissements se sont refaits une beauté et c'est le cas notamment Saint-Maur. Les petits de l'école maternelle pourraient bien ne pas reconnaitre leur établissement. Un jeu a été installé dans la cour de l'école où des marquages au sol pour d'autres jeux ont aussi été réalisés, la peinture du vestiaire pour les enfants a été refaite et dans une salle de classe, un écran de projection et des enceintes ont été installées.

Coup de neuf également à l'école élementaire, avec une nouvelle peinture à l'entrée de l'etablissement. Par ailleurs, six vidéo-projecteurs interactifs ont été acquis, ainsi que 7 tablettes et 7 odinateurs portables.

La lutte contre le Covid-19 est aussi une priorité. Dès le mois d'octobre, les 11 salles de classe et deux salles du restaurant scolaire seront équipées de capeteurs pédagogiques de CO2 pour le contrôle de la qualité de l'air. Pour tous ces travaux et investissements de la période estivale, la commune de Saint-Maur a déboursé près de 42 000 euros, pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions.