Saint-Michel-de-Chabrillanoux : faute de contrat aidé, l'école ferme ses portes

Les portes de l'école Saint-Michel-de-Chabrillanoux resteront fermées ce jeudi. La maire de la petite commune ardéchoise (370 habitants) attend l'arrivée d'un contrat aidé depuis la rentrée scolaire .

Une école dans l'impasse

Cette petite école compte 25 élèves, dans une classe unique. "On ne peut plus accueillir les enfants dans de bonnes conditions" explique Estelle Alonzo, la maire de Saint-Michel-de-Chabrillanoux.

"Depuis un mois, ce sont des bénévoles, des élus et des parents qui assurent la cantine, la garde des enfants et le ménage des locaux , ce n'est plus possible".

Aucunes nouvelles depuis la rentrée

"On n'a absolument aucune réponse de Pôle Emploi ou de la Préfecture alors qu'on les appelle chaque début semaine" insiste la maire de Saint-Michel-de-Chabrillanoux. L'école ne peut plus fonctionner de cette manière.