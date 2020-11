Saint-Nazaire : des lycéens bloquent la cité scolaire pour dénoncer un protocole sanitaire insuffisant

Ils étaient environ 300 mardi 3 novembre au matin devant l'entrée de la cité scolaire Aristide-Briand de Saint-Nazaire à avoir répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux pour dénoncer un protocole sanitaire insuffisant dans leur établissement. Des feux de palettes ont été allumés devant l'entrée. Les élèves qui le souhaitaient ont toutefois pu entrer dans la cité scolaire qui compte 2 600 élèves. La circulation a été coupée sur le boulevard situé devant l'établissement. Des policiers étaient présents, mais il n'y a pas eu d'incident à signaler.

Les lycéens dénoncent le fait d'être entassés à la cantine - Photo prise par un lycéen

"On est entassés dans la cantine"

Tous les lycéens ont pointé du doigt la cantine. "On est entassés, les mesures de distanciation ne sont pas du tout respectées quand on est dans la queue ou à table. On ferme les restaurants mais pas notre cantine", explique un élève. Les manifestants ont aussi dénoncé des classes surchargées : "On est fréquemment 35 élèves en cours, dans des classes où l'on ne peut respecter les gestes-barrières." Les adolescents reconnaissent qu'ils n'ont souvent pas bien vécu le confinement au printemps mais pensent malgré tout qu'une partie des cours à distance serait plus raisonnable pour réduire les risques de transmission du virus. Certains proposent de faire des demi-classes et d'être en présentiel une semaine sur deux.