Saint-Nazaire : entre chaudronnerie et art, les lycéens réalisent un Sammy en acier

A Saint-Nazaire, des lycéens de Brossaud-Blancho, se mobilisent dans le cadre des commémorations du centenaire du débarquement des soldats américains dans la ville. Dans leur atelier de chaudronnerie, ils ont réalisé un Sammy de 900 kgs d'acier qui sera exposé dans la cité portuaire.

Avec ses six mètres d'envergure, ses 900 kg d'acier, le Sammy, perché sur les ailes d'un aigle, ne passe pas inaperçu dans l'atelier chaudronnerie du lycée technique Brossaud-Blancho. Pendant huit semaines, une quarantaine d'élèves et leurs enseignants ont travaillé sur l'oeuvre; il s'agit d'une réplique de la sculpture réalisée en 1926 par une artiste new-yorkaise et installée sur le front de mer de Saint Nazaire. Elle rend hommage aux 178 000 soldats américains qui ont débarqué en juin 1917 et aux 480 000 qui sont repartis en 1919. D'importantes commémorations sont prévues à la fin du mois avec notamment le retour du paquebot Queen Mary 2 dans sa ville de construction

Fierté des élèves

C'est beaucoup de fierté de se dire que ça va être exposé devant des milliers de personnes, qu'on l'a soudé, qu'on a travaillé dessus. C'est passionnant de réaliser des choses comme ça Lohan, élève de seconde Bac pro chaudronnerie

L'oeuvre réalisée par les élèves sera exposée à la fin du mois dans le cadre des commémorations. Elle sera ensuite installée de façon définitive dans un endroit de Saint Nazaire encore marqué par la présence américaine. Pour les élèves c'est important car d'habitude leur travail en atelier n'est pas conservé. Comme leurs enseignants, ils espèrent aussi que cette oeuvre mettra plus en valeur l'enseignement technique

500 médailles en aluminium sont fabriquées pour le Centenaire © Radio France - Anne Patinec

Dans l'atelier d'usinage, 45 élèves ont également fabriqué 500 médailles en aluminium. Elles seront distribuées aux personnalités lors des cérémonies du Centenaire