Saint-Nazaire : grogne au lycée Aristide Briand qui va perdre son assistant social

Ca grogne dans plusieurs lycées de la région après l'annonce de la suppression des postes d'assistants sociaux à la rentrée prochaine. A Aristide Briand à Saint-Nazaire, lycée sensible qui compte plus de 2 000 lycéens, les personnels ont lancé une pétition et écrit au recteur d'académie