Saint-Nazaire : larguer les amarres pour casser la spirale de la délinquance avec "Sillage"

Les voiliers de l'association Sillage partent ce mercredi et ce jeudi de Pornichet pour un voyage de 3 mois. A bord, 4 jeunes mineurs délinquants placés sur décision de justice, un skipper et un éducateur. Le centre éducatif renforcé de Saint-Nazaire fait ses preuves depuis 22 ans.

Prendre le large pour mieux rebondir. Le Centre Educatif Renforcé de l'association Sillage à Saint-Nazaire est unique en France : il permet depuis 22 ans à de jeunes mineurs délinquants d'embarquer pour plusieurs mois sur des voiliers. Un bateau part ce mercredi de Pornichet, un autre le lendemain pour un voyage de 3 mois entre Hendaye et Dunkerque avec chacun à son bord, 4 jeunes de 13 à 18 ans placés sur décision de justice, mais aussi un skipper et un éducateur.

Une rupture salvatrice" - Jacques Lambert, président de l'association Sillage

Le huit-clos sur la mer, une" rupture bien souvent salvatrice pour ces jeunes" raconte Jacques Lambert, président de l'association. Car pendant 3 mois, ces mineurs placés sous la contrainte d'un juge pour enfant, n'ont ni téléphone portable, ni internet. Ils ont droit à un appel par semaine et doivent apprendre à vivre ensemble 24 heures sur 24. "Caïds dans leurs quartiers, ces jeunes soudain ne sont plus rien sur le voilier sans leurs coéquipiers, mais ce n'est pas toujours facile. Il y a des conflits, parfois des bagarres, des fugues aussi quand le bateau est au port, mais toujours une prise de conscience au bout. Pour tous, quoiqu'il arrive derrière, c'est une expérience qui laisse des traces". Sans compter qu'il faut tout faire sur le bateau : la cuisine, le ménage, les manoeuvres. "On les réveille à 7 heures du matin, parfois ils font aussi des quarts de nuit. Ils retrouvent des horaires, une rigueur et puis il ne faut pas oublier que la mer est un milieu hostile. C'est parfois une question de survie" explique encore Jacques Lambert.

Ca m'a apporté beaucoup de maturité et de confiance en moi, je n'oublierai jamais" - Julien, ancien délinquant

"En mer on est coupé du monde totalement. Moi ça m'a apporté beaucoup de maturité, de confiance en moi, de réflexions. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais"confie Julien, un ancien délinquant qui a vécu sur un bateau de Sillage il y a 3 ans. Aujourd'hui, il est en CDI dans une entreprise de BTP. Comme si la mer avait cassé sa spirale de la délinquance.

Le Centre éducatif renforcé, c'est la dernière chance avant la prison, mais celui de Sillage sonne un peu comme une délivrance et le système fait ses preuves : en 22 ans, l'association a embarqué 400 jeunes. Financée par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l'initiative est un succès. Tous les ans, il y a plus d'une centaine de demandes et seulement 24 places.