Saint-Nazaire : le lycée expérimental cherche des locaux provisoires

Le lycée expérimental de Saint-Nazaire est à la recherche de locaux pour l'héberger le temps des travaux dans ses bâtiments. Les 1600 m2 de l'établissement situé près de la place du Commando appartiennent au bailleur social Silène. Les travaux doivent démarrer en février et se poursuivre jusqu'à l'été; il y a donc urgence. Pour l'instant aucune solution n'a été trouvée malgré les efforts des membres de l'équipe éducative.

Ne dépend pas de la Région

Créé en 1982 par Gabriel Cohn-Bendit et André Daniel, basé sur le principe de la cogestion, le lycée expérimental dispose d'un statut particulier même s'il dépend de l'Education Nationale et est rattaché au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire. Contrairement aux autres lycées, le lycée expérimental n'est pas hébergé dans des locaux dépendant de la Région mais dans des bâtiments propriété du bailleur social Silène. Et pour qu'il continue à pouvoir accueillir des élèves, des travaux de désamiantage et de mise aux normes comme l'installation d'un ascenseur sont incontournables. Il faut donc trouver des locaux d'au moins 600 m2 pour héberger les 120 élèves et les 17 membres de l'équipe éducative pendant six mois. Le montant des travaux de 400 000 euros est financé par l'Education Nationale.

Fonctionnement basé sur la cogestion

Parmi les élèves scolarisés dans l'établissement, certains viennent de l'autre bout de la France, séduits par le projet pédagogique. Ici, pas de note, pas de cours obligatoire, pas de personnel administratif ou d'entretien. Le fonctionnement est basé sur la cogestion entre enseignants et élèves. Tout le monde contribue aux différentes tâches comme la cuisine ou le ménage.