Saint-Nazaire: pendant le confinement, le principal de collège livre les devoirs

Sur les 520 élèves du collège Albert Vinçon issus de milieux très divers, une vingtaine ne disposent pas d'ordinateur ou d'imprimante; certains n'ont même pas d'accès internet. D'où l'idée du principal Marc Jalinier et de son adjoint de fournir les documents papier aux collégiens. Trois fois par semaine, ils les déposent dans deux supérettes de quartier à la Bouletterie et à Kerlédé , là où le public est autorisé à se déplacer avec une attestation.

Les lundis, mercredis et vendredis, on dépose une enveloppe au nom de l'élève, avec sa classe. Dans cette enveloppe, il y a une copie du cahier de texte qui explique heure par heure le cours qui est prévu dans chaque discipline. Et lorsqu'il y a un travail à réaliser, on l'imprime et on le joint dans l'enveloppe". Marc Jalinier, le principal du collège Albert Vinçon