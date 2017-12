Saint-Nazaire, France

Dans le couloir, près de la classe des CP1, plusieurs des cartes postales reçues à l'école sont déjà affichées sur le mur. Reliées à leur pays d'origine sur un planisphère, elles permettent aux enfants de les situer et d'améliorer leur géographie. Des cartes de Nouvelle-Zélande, du Canada, des Etats-Unis, du Portugal mais aussi de France sont déjà arrivées. Les expéditeurs ont vu le message des enfants sur Facebook sur la page "la classe de Sybille". La plupart accompagnent leur courrier d'un petit mot, pas toujours en français

Les cartes postales sont affichées dans un couloir © Radio France - Anne Patinec

On a lu, écrit, appris des mots dans d'autres langues comme l'anglais; ça nous apprend plein de choses" Ava

On a appris qu'à l'île de la Réunion, il y a des requins" Lorian

Un plus pour l'apprentissage

L'institutrice, Sybille Robert, estime que ce projet constitue vraiment un plus dans son enseignement quotidien. Chaque jour, ils étudient une carte postale , la lisent, la situent, parlent du pays et de ses caractéristiques et répondent à l'expéditeur via Facebook.

Ca permet de rendre l'écrit concret. Les enfants ont envie de voir ce qu'il y a sur les cartes et envie d'y répondre. Ils sont très motivés" Sybille Robert

Et si vous souhaitez envoyer une carte postale aux élèves nazairiens, l'adresse est la suivante : Projet Voyage, Ecole Jules Ferry Place Dulcie September 44 600 Saint-Nazaire France