Saint-Nazaire : une consultation pour un retour éventuel à la semaine de 4 jours d'école

La mairie de Saint-Nazaire a lancé une consultation auprès des enseignants et des parents d'élèves sur un retour à la semaine de 4 jours d'école. Le vote doit avoir lieu le 24 février.

La question est revenue dans plusieurs conseils d'écoles depuis la rentrée à Saint-Nazaire : celle du retour à la semaine de 4 jours d'école (lundi, mardi, jeudi et vendredi). La mairie a donc décidé de s'en emparer en lançant une consultation auprès des enseignants et des parents d'élèves.

Une première consultation des enseignants en 2017

Saint-Nazaire, comme le prévoyait la loi, est passé à la semaine de 4,5 jours d'école, avec classe le mercredi matin, en 2013. Puis, en 2017, l'État a décidé de laisser le choix au communes. À cette époque-là, la municipalité avait déjà consulté les enseignants. Ceux des écoles élémentaires souhaitaient rester à 4,5 et ceux de maternelles préféraient repasser à 4. Impossible d'avoir un rythme différent selon les niveaux, la ville était donc resté à 4,5 jours.

Souhaitez-vous le maintien de la semaine scolaire à 4,5 jours sans changement dans son organisation actuelle ou souhaitez-vous le retour à ce que nous connaissions avant la réforme, à savoir l’école le lundi, mardi, jeudi, vendredi et pas d’école le mercredi ?

Mais donc, la question se pose de nouveau. La mairie a donc demandé leur avis aux enseignants qui, dans une très grande majorité, ont indiqué qu'ils souhaitaient une nouvelle consultation. Il y aura donc un vote, le 24 février à 18h lors d'un conseil d'école extraordinaire et sur cette question : "Souhaitez-vous le maintien de la semaine scolaire à 4,5 jours sans changement dans son organisation actuelle ou souhaitez-vous le retour à ce que nous connaissions avant la réforme, à savoir l’école le lundi, mardi, jeudi, vendredi et pas d’école le mercredi ?". Les parents d'élèves voteront via leurs représentants.

À la rentrée 2023

Ils ont été informés par courrier de tout ce processus. Si c'est le retour à la semaine de 4 jours qui l'emporte, ce sera à partir de la rentrée 2023, le temps de tout organiser, et le centre de loisirs sera étendu au mercredi matin. Saint-Nazaire est la dernière commune de son agglomération à être encore à la semaine de 4,5 jours.