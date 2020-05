Saint-Nazaire : une réouverture des écoles envisagée le 14 mai

Après de nombreux échanges, la Ville de Saint-Nazaire a décidé de prendre au moins deux jours de plus avant de rouvrir sa trentaine d'écoles maternelles et primaires. Plus de 5 600 élèves y sont scolarisés. L'objectif, en accord avec l'Education Nationale, est de les rouvrir le 14 mai. Le retour des enfants à l'école se fera sur la base du volontariat.

Selon le communiqué de la Ville, "le protocole sanitaire final est arrivé très tardivement, à la veille d’une semaine réduite par un jour férié et contrainte par les règles de confinement. Dans ce contexte, _la date du 12 mai n’offrait pas les conditions d’un travail serein et complet de l’ensemble des équipes mobilisées. Le respect du protocole sanitaire est le préalable à l’ouverture des écoles_. Le temps nécessaire pour y parvenir sera donc pris".

La Ville de Saint-Nazaire a constitué des stocks de produits sanitaires élémentaires. Depuis le début de cette crise les enfants des personnels soignants et de sécurité sont accueillis à l’école, dans un centre de loisirs et à la maison du Petit Prince pour les plus petits. C’est sur la base de l’expérience accumulée dans le fonctionnement de ces accueils que des protocoles seront mis en place pour garantir la sécurité sanitaire des enfants et des personnels intervenants.