Saint-Paul-Trois-Châteaux : un double champion olympique fait cours à la piscine

Le centre aquatique Odyssée'O était inauguré officiellement ce vendredi, après un an d'ouverture, avec la présence d'Alain Bernard, un des grands noms de la natation française, champion olympique en 2008 et 2012. Il a animé un cours pour une vingtaine de jeunes du Cercle des Nageurs Tricastin et du Tricastin Triathlon Club.

ⓘ Publicité

Au bord du bassin, Alain Bernard impressionne toujours : "il est grand", "il a des épaules énormes" commentent les enfants, "au début tu stresses parce que tu vas rencontrer un champion olympique. Mais après, tu vois qu'il est marrant et sympa."

loading

Les exercices s'enchaînent pendant plus d'une heure, dans la bonne humeur effectivement. Lilou, 9 ans, termine la séance épuisée. Elle ne connaissait pas Alain Bernard avant de venir : "ma mère m'avait montré une photo, mais à part ça, non..." Les enfants sont pour la plupart trop jeunes pour avoir vécu les records et les médailles. Mais la carrière d'Alain Bernard en fait rêver plus d'un, comme Jeanne, 11 ans : "ce serait magnifique de faire pareil". Et Aloïs, 13 ans : "c'est intéressant de pouvoir s'épanouir comme ça."

La semaine dernière, Alain Bernard inaugurait une piscine en Bretagne. Ce jeudi, c'était à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Lui qui a vu sa passion naître dans la piscine tournesol près de chez lui à Aubagne tient à chaque fois à passer du temps avec les jeunes : "la natation m'a beaucoup apporté dans la vie et le sport en général. J'essaie de porter cette bonne parole des bienfaits d'une pratique sportive. Qu'ils fassent du haut niveau ou non, ils sont engagés dans un projet, ils ont des objectifs, des contraintes. Parfois ils y arrivent, parfois non. C'est la meilleure école de la vie".

Alain Bernard avait apporté aussi quelques unes de ses médailles olympiques pour que les enfants puissent les approcher.

loading