Indre-et-Loire, France

La direction académique planche actuellement sur un dossier très volumineux, en l'occurrence le fameux rythme scolaire. Un peu moins de 140 communes en Indre-et-Loire ont fait une demande d'un retour à la semaine de 4 jours en élémentaire et maternelle à la rentrée prochaine. Une vague très importante, après les 68 qui ont déjà changé les rythmes scolaires dès septembre dernier. Tours et Joué-lès-Tours, les deux plus grandes villes du département, ont fait ce choix de retourner à la semaine de 4 jours, comme une très grande partie des communes de l'agglomération tourangelle. Celles qui vont rester à la semaine de 4 jours et demi sont finalement très peu nombreuses, à commencer par Saint-Pierre-des-Corps qui vient de l'annoncer ce mardi après-midi via un communiqué.

La ville de Saint-Pierre-des-Corps restera à 4,5 jours d’école par semaine à la rentrée prochaine. La décision a été prise par les conseillers municipaux à une très forte majorité avec deux votes contre et une abstention. Après un long et riche débat où chaque conseiller a pu s’exprimer, c’est bien l’intérêt de l’enfant qui a primé. La concertation menée durant plusieurs mois a permis de recueillir l’avis des acteurs éducatifs et des parents. Des réflexions sont venues dans ses échanges notamment sur les modalités d’organisation des temps éducatifs, la fatigue, le choix des activités… Un travail sera mené en ce sens dans les prochaines semaines avec l’ensemble des partenaires. Communiqué de la ville de Saint-Pierre-des-Corps

Saint-Pierre-des-Corps est la plus grosse commune d'Indre-et-Loire qui fait le choix du statu quo pour ses treize écoles maternelles et élémentaires, dont cinq groupes scolaires. La mesure concerne 714 enfants de maternelle et 1036 en élémentaire. Saint-Pierre-des-Corps n'est pas la seule grande commune à faire le choix de la semaine à 4 jours et demi. Il y a Chambray-lès-Tours (840 enfants), Saint-Avertin (1170 élèves), Château-Renault (près de 490), Monnaie, Notre-Dame-d'Oé, Sainte-Maure-de-Touraine ou encore Bléré (même si pour Bléré, il y a encore une incertitude. La commune dit laisser à la direction académique le choix final, après avoir transmis les votes des écoles et du conseil municipal).

8.000 petits tourangeaux vont continuer à travailler à l'école le mercredi matin

Au total, 8.000 enfants, dans 50 écoles (liste ci-dessous), vont continuer à travailler le mercredi matin en Indre-et-Loire à la rentrée de septembre, soit 15% des élèves de maternelles et élémentaires (soit 51.500 au total en Touraine). A noter que sur le lochois et ses 68 communes, 32 étaient déjà repassées à la semaine de 4 jours à la rentrée dernière. Les 36 autres font toutes une demande pour passer également à la semaine de 4 jours. Elles doivent maintenant attendre la réponse officielle de la direction académique qui se donne encore un mois pour rendre son verdict (fin avril). Ce verdict est également attendu par une trentaine de petites communes tourangelles qui veulent repasser à la semaine de 4 jours, mais qui dépendent des transports scolaires de la région Centre-Val de Loire. Le changement de rythme scolaire pose problème dans l'organisation de ces transports, d'où l'incertitude pour ces communes car la région pourrait mettre son veto.

Pour l'instant, 8,5% des communes tourangelles restent à 4 jours et demi

Liste des communes qui restent à la semaine de 4 jours et demi en Indre-et-Loire