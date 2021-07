Saint-Pierre-des-Corps : des enfants en tribune officielle pour le défilé du 14 juillet

Près de vingts enfants de Saint-Pierre-des-Corps vont regarder le défilé du 14 juillet depuis la tribune officielle. Ils ont entre 9 et 10 ans et sont tous membres du conseil municipal des enfants de la ville.

"Je pensais jamais entendre cette phrase"

Pour Noura, Zakariya, Kady ou Abdelramane, ce 14 juillet sera spécial. La semaine dernière, ils ont appris qu'ils partaient à Paris voir le défilé. "Je pensais jamais entendre cette phrase de ma vie !" s'enthousiasme Zakariya. "Mon frère était jaloux", se rappelle Noura, qui ajoute avec malice : "Je lui ai dit qu'il fallait être membre du conseil des enfants !" Car c'est un leur qualité de jeunes élus qu'ils sont conviés à la cérémonie.

Suite à la demande d'un élu municipal, l'Elysée a accepté de les accueillir en tribune officielle... A quelques mètres d'Emmanuel Macron. "Je suis un peu stressée d'être pas loin du président, confesse Kady. D'habitude, je le vois seulement à la télé !"

Une annonce surprise, la semaine dernière

Abdelramane attend le défilé avec impatience. "Je veux voir les avions et leurs fumées bleues, blanches et rouges. Et les militaires !" A côté de lui, sa maman Safia se dit "très heureuse". Elle assistera au défilé devant sa télé, les yeux braqués vers les tribunes pour tenter d'apercevoir son fils.

La cérémonie commence à 9 heures à Paris, alors il faudra se lever tôt pour attraper le bus. "On part à 4h45, explique Kady. Ca va être un peu dur de se lever..." Virginie Sanchez est animatrice au service municipal de la jeunesse, et accompagne les enfants à Paris. "Je m'attends à passer quelques coups de fil pour les réveiller !" rigole-t-elle.

Certains enfants se sont achetés des costumes !

L'annonce du voyage est tombée tard, 10 jours seulement avant la cérémonie. "Il a fallu tout organiser très vite" raconte Virginie Sanchez. Pas de mauvaise surprise avec le pass sanitaire, obligatoire pour assister au défilé : les enfants ont presque tous moins de 11 ans et n'ont pas besoin de le présenter. Pour les plus âgés et les accompagnateurs, il suffira de présenter un test négatif. "Les consignes sanitaires ont un peu compliqué l'organisation, mais ça valait le coup", conclut Virginie Sanchez.