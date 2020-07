Saint-Pierre-des-Corps : des parents d'élèves se mobilisent contre la semaine de quatre jours à l'école

La semaine de quatre jours au lieu de quatre jours et demi pour les écoliers de Saint-Pierre-des-Corps, c'est une promesse de campagne du nouveau maire Emmanuel François. Mais les parents redoutent ce changement de rythme si soudain. Ils ont manifesté ce mercredi soir devant la mairie de la commune.

Les enfants de Saint-Pierre-des-Corps pourraient aller à l'école quatre jours par semaine au lieu de quatre jours et demi dès la rentrée 2020

Comment s'organiser quand ses enfants ne vont plus à l'école que quatre jours par semaine au lieu de quatre journées et demi ? C'est la question que se posent les parents d'élèves de Saint-Pierre-des-Corps, alors que son nouveau maire sans étiquette Emmanuel François souhaite instaurer ce rythme pour les écoles de sa ville dès la rentrée de septembre.

Une trentaine de parents ont manifesté mardi soir devant la mairie de Saint-Pierre-des-Corps pour demander au maire d'annuler ou de repousser cette décision.

"On nous impose les choses sans nous laisser le temps"

Elle est impensable pour Nadège, mère de deux écoliers de 8 et 9 ans corpopétrussiens : "Le débat n'est pas sur le rythme de quatre jours ou quatre jours et demi, estime-t-elle. Mais on nous impose les choses sans nous laisser le temps d'avertir nos enfants, de prendre nos dispositions".

Cette mère de famille évoque notamment l'arrangement avec les employeurs : "On ne peut pas les prévenir la veille pour le lendemain", dit-elle, alors que le maire Emmanuel François évoque une prise de décision courant août.

Trop tardif pour Nadège : "Cela veut dire que je dois prendre mon mercredi ou que je vais payer un centre de loisirs... Mais est-ce que j'ai le budget qui va avec ? je ne suis pas sûre de ce nouveau fonctionnement."

Cette mère de famille demande donc au nouveau maire de Saint-Pierre-des-Corps "d'attendre la rentrée de septembre 2021" si le rythme scolaire doit être modifiée. Les parents ont été reçus mardi soir par le maire de Saint-Pierre-des-Corps, qui les invitent à envoyer un courrier avec leurs demandes.