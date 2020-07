Saint-Pierre-des-Corps : mobilisation pour empêcher la fermeture d'une classe de 6ème au collège Stalingrad

L'ensemble des enseignants et des parents d'élèves du collège Stalingrad à Saint-Pierre-des-Corps se mobilisent ce jeudi pour empêcher la fermeture d'une classe de 6ème à la prochaine rentrée. Une décision incomprise car l'établissement, qui accueille des publics parfois difficiles, est classé en REP, en Réseau d'Education Prioritaire. Il compte 378 élèves, soit 7 élèves de moins seulement que l'année dernière.

Des classes de 6ème à 27 élèves dans un établissement classé en REP

Cette fermeture ferait monter en 6ème le nombre d'élèves par classe à 27, au lieu d'un maximum préconisé de 25 en REP. L'année dernière, en raison toujours d'une baisse de moyens, le collège a aussi perdu une classe de 5ème, d'ou cette mobilisation. Une délégation d'enseignants, de parents et un représentant du personnel doit d'ailleurs rencontrer le Dasen ce jeudi soir à 18h. "On essaye d'accueillir les élèves dans un cadre bienveillant, explique une enseignante de l'équipe du collège Stalingrad. On essaye d'installer des routines de travail, dans un établissement où on sait que l'année prochaine on va accueillir des élèves avec de grandes difficultés scolaires. On a examiné le dossier de nos élèves, et on voit que 41% d'entre eux, allaient avoir besoin d'un dispositif individuel de travail. Nos élèves ont des difficultés cognitives. Ils sont plus lents. Mais tout ce travail, à 27 élèves par classe ne va plus fonctionner".

Pendant la réunion avec le DASEN, les enseignants et parents entendent manifester devant la direction académique, rue Giraudeau à Tours.