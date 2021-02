Saint-Pierre-des-Corps : parents et enseignants se mobilisent pour défendre l'animation lecture de la ville

Parents, enseignants et municipalité de Saint-Pierre-des-Corps se mobilisent pour défendre le poste d'animation lecture de la ville. Un poste d'enseignant unique, dédié à des rencontres entre écoliers et écrivains, qui devrait être supprimé à la rentrée prochaine.

C'est un projet qui existe depuis plus de 50 ans et qui menace de disparaître. Le demi-poste d'enseignant dédié à l'animation lecture à Saint-Pierre-des-Corps devrait être supprimé à la rentrée 2021, selon la décision de la Direction Académique en Indre-et-Loire. Une décision que dénoncent parents, enseignants et municipalité.

Un demi-siècle de rencontres

"Supprimer ce poste, c'est fermer la porte à toute cette magie et à cette culture", regrette Karine Dorne. L'enseignante occupe le poste à mi-temps consacré à l'animation lecture, depuis la rentrée 2020. Elle propose aux élèves de maternelle et de primaire de Saint-Pierre des rencontres avec des écrivains et illustrateurs, avec des ateliers pour préparer ces échanges. Un poste unique en France dans cette configuration.

L'animation lecture a eu le temps de faire ses preuves, depuis sa création en 1968. Autant d'années et autant de souvenirs pour des générations de Corpopétrussiens. "Quand Pef est venu dans notre classe en grande section de maternelle nous présenter son livre "Le Monstre poilu", c'était un moment inoubliable", raconte Solenne, élève dans les années 1990.

Une démystification du livre et de l'auteur

Les enseignants qui participent au projet volontairement - une cinquantaine sur la commune - gardent aussi en mémoire ces rencontres avec des auteurs. "Christian Grenier a montré son cahier dans lequel il écrivait des romans, et les enfants ont dit "mais monsieur, il y a des ratures". Ils se sont aperçus que le travail de l'écrivain n'était pas si facile", sourit Gilles, enseignant aujourd'hui retraité.

Les enfants découvrent que les écrivains sont des êtres humains, moins éloignés d'eux qu'ils ne le croient" - Marie-France Beaufils

Les ateliers et rencontres permettent aux écoliers de voir l'envers du décor et de rendre plus concrète et accessible la littérature en l'incarnant. "Pour beaucoup d'enfants, un écrivain n'était pas quelqu'un de vivant, qu'ils pouvaient rencontrer. Et là, tout d'un coup, ils découvrent que ce sont des êtres humains, moins éloignés qu'ils ne le croient d'eux, qui sont aussi capables d'écrire des histoires qui vont les passionner", explique Marie-France Beaufils, ancienne maire de Saint-Pierre et ancienne institutrice qui a participé aux débuts du projet.

Un outil d'accès à la culture

Un projet qui a toute son importance dans une ville où la moitié des établissements sont en réseaux d'éducation prioritaire. "Dans ces quartiers, les enfants ont peu accès à la culture. On considère toujours que ces publics défavorisés ont besoin de petits coups de pouce, et quand ils existence, on préfère les supprimer. Ouvrons plutôt d'autres postes similaires dans d'autres villes", appelle Karine Dorne.