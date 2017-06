Saint-Pierre-Des-Corps : un "container" en guise de classe dans la cour de l'école Henri Wallon à la rentrée ?

Deux écoles de Saint-Pierre-Des-Corps sont concernées par la mise en place de classes de CP de douze élèves dans les zones d'éducation prioritaires (REP+). L'école Henri Wallon ne comptant pas assez de salles, la mairie envisage d'investir dans un "container" nouvelle génération dans la cour.

Un vrai casse-tête pour la municipalité de Saint-Pierre-Des-Corps : comment ouvrir une classe supplémentaire quand on ne dispose plus d'aucune salle disponible ? Le ministère de l'éducation a décidé de mettre en place les classes à douze élèves en CP dès septembre dans les zones d'éducation prioritaire (REP +) comme l'avait promis Emmanuel Macron. L'école Henri Wallon fait partie des quatre établissements concernés en Indre-et-Loire. Il y en a deux à Joué-Lès-Tours mais elles sont suffisamment grandes, et deux à Saint-Pierre-Des-Corps. L'établissement Henri Wallon pose problème, les enseignants poussent déjà les murs depuis des années avec notamment une bibliothèque de fortune. Impossible de créer une nouvelle classe, la municipalité envisage donc d'acheter un container ou deux container et de les installer dans la cour.

Un container dernier cri, en bois et bien isolé

Attention, il s'agirait de containers en bois, modernes, avec de grandes fenêtres et bien isolés, pas de simples containers en tôle. La mairie préfère d'ailleurs parler de "classes modulables". Le cabinet d'architecte qui travaille sur le projet en a vendu dans plusieurs villes d'Europe ces dernières années.

L'adjoint au maire chargé de l'éducation Jean-Marc Planchon veut rassurer les parents : "Ce n'est pas du tout une boîte surchauffée comme le nom peut le laisser penser, plutôt quelque chose d'aéré, lumineux et bien isolé." Coût à l'unité : 80.000 euros. Le projet est bien avancé, il devrait être validé dans les prochains jours et la mairie espère que ce cou ces containers seront prêts pour la rentrée en septembre.

L'école pourrait être agrandie dans un second temps

La mairie de Saint-Pierre-Des-Corps envisage à plus long terme d'agrandir l'école Henri Wallon. Ces containers seraient donc ensuite disponibles pour répondre à différents besoins ponctuels dans des écoles ou d'autres bâtiments publics.