Saint-Siméon-de-Bressieux : un film pour parler du harcèlement scolaire

Après le suicide d'un lycéen à Poissy, début septembre, et la publication du courrier envoyé, avant le drame, aux parents par le Rectorat de Versailles, les menaçant de poursuites judiciaires s'ils déposaient plainte, le ministre de l'Education nationale a convoqué ce 18 septembre tous les recteurs et rectrices dont celle de Grenoble. "Je veux lancer un audit dans l'ensemble des rectorats et en tirer des conclusions pour changer la manière dont nous répondons à ces situations" explique Gabriel Attal.

Une intention louable pour Marie-José Michel, qui espère que cela va servir à quelque chose. Car, il y a 12 ans, elle a été confrontée à ce problème. Sa fille Jennifer, lors de son entrée en 6e, a été harcelée et dû être déscolarisée. Elle menaçait de se tuer si on la forçait à retourner à l'école.

L'histoire de Jennifer portée à l'écran, par sa mère

Aujourd'hui, Jennifer, 24 ans, est maquilleuse professionnelle. Elle est aux côtés de sa mère qui tourne un film en ce moment dans une école de Saint-Siméon-de-Bressieux, inspiré de son livre : "Je ris, je vis, je meurs."

Jennifer est maquilleuse sur le film que tourne sa mère

"C'est une fiction, mais inspirée de l'histoire de ma fille. L'héroïne finit par se suicider, Jennifer, elle, a échappé à cela mais si on ne l'avait pas retirée de l'école, c'est ce qu'elle aurait fait, elle me l'avait dit, du haut de ses 11 ans." se souvient Marie-José Michel

Jennifer acquiesce et se souvient : "Quand je suis rentrée en 6e, les moqueries ont commencé. Au début, j'ai essayé de prendre çà à la rigolade, mais après, c'est devenu l'enfer. Cela ne s'arrêtait pas. On me disait que j'étais moche. Je suis timide et je me suis renfermée. Je m'accrochais à ma maman quand elle m'amenait au collège. Je ne voulais pas rentrer."

Maire-José enchaine : "Je la laissais avec une boule au ventre. Avec mon mari, on a rencontré le principal qui nous a dit que ce n'était pas grave, que cela allait s'arranger. On ne nous a pas soutenus. On a fini par déscolariser notre fille. Elle a été suivie par un psychiatre, elle a fait toutes ses études à la maison. Ce n'est pas normal que ce soit à l'enfant harcelé de partir. Il faut que les parents des enfants harceleurs prennent conscience des dégâts que fait leur progéniture et qu'ils ne prennent pas leur parti."

Un film thérapie

Le film que la mère et la fille tournent ensemble agit comme une thérapie. "C'est important de raconter, de parler. Souvent, quand les enfants sont harcelés, ils ne le disent pas tout de suite. Il faut savoir décrypter les signes du mal-être et ensuite il faut que l'équipe éducative agisse." souligne Marie-José.

Jennifer prend à son tour la parole : "Pour les besoins du film, je dois rentrer dans une école et cela reste encore compliqué pour moi. Je regrette qu'à l'époque, personne ne nous ait soutenus, mes parents et moi. On était seuls. Depuis, j'ai l'impression que cela ne fait qu'empirer, notamment avec le cyberharcèlement, même s'il y a une loi et qu'il faut un drame comme celui de Poissy survienne pour qu'on en parle**."**

Le film : "Je ris, je vis, je meurs" sera prêt en 2025 et Marie-José Michel espère qu'il pourra être diffusé à la télévision.