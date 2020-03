Saint-Sornin (Charente) : la renaissance de l'école

C'était le 4 juillet 2018. A Saint-Sornin, près de La Rochefoucauld en Charente, un orage de grêle dévastait tout le village. Des grêlons, gros comme des balles de tennis, avaient endommagé toutes les toitures et les charpentes des habitations et des entreprises du secteur, sans heureusement faire de victimes. Un an plus tard, en juillet 2019, 95% des dégâts avaient été réparés.

La garderie, à gauche, qui prolonge le réfectoire, et la partie ancienne au fond qui jouxte la mairie © Radio France - Pierre MARSAT

L'église et l'école du village ont beaucoup souffert de cet orage de grêle. A la rentrée 2019, les salles de classe ont été aménagées dans des structures préfabriquées, type cabanes de chantiers. Pendant ce temps, les deux classes de maternelle étaient rasées. Dans la partie la plus ancienne, rénovée en 2015, on colmatait les brèches et les infiltrations pour pouvoir accueillir les enfants en CP.

La garderie au premier plan, et les anciens préfabriqués au fond © Radio France - Pierre MARSAT

Depuis le mois de janvier, quatorze structures modulaires ont été assemblées sur l'ancien parking de l'école, et recouvertes d'un bardage en bois. Il y a maintenant deux salles de classe pour les plus petits, un espace de motricité, une salle d'éveil, un réfectoire, une bibliothèque et une garderie. Des préaux seront installés durant les vacances d'avril. Une pergola et un espace végétalisé sont également prévus dans les prochains mois.

La directrice de l'école, dans une salle de classe © Radio France - Pierre MARSAT

