Saint-Yrieix-la-Perche : la cité scolaire Darnet fermée pendant plusieurs jours pour désinfection

La cité scolaire Darnet de Saint-Yrieix-la-Perche va rester fermée lundi 1er et mardi 2 février au moins. Le conseil régional et l'Agence régionale de Santé vont désinfecter l'établissement de fond en comble. Depuis mercredi, une centaine d'élèves et personnels sont malades.