Sainte-Foy-la-Grande : des enseignants pointent les faiblesses du protocole sanitaire au lycée

Lundi après-midi de nombreux cours ont été annulés au lycée d'enseignement général Elysée Reclus ainsi qu'au lycée professionnel Paul Broca. En cause : le protocole sanitaire, jugé "trop léger" par certains profs.

Les lycées Broca et Reclus de Sainte-Foy-la-Grande sont regroupés sur le même site

Après l'hommage à Samuel Paty lundi matin une quarantaine d'enseignants n'ont pas repris le chemin des classes. Ils ont demandé à être reçu par leur direction, sans succès. Les profs estiment que le protocole sanitaire dit "renforcé" n'est pas appliqué.

Les enseignants pointent le manque de désinfection des locaux, des élèves qui se mélangent sans distanciation physique et des effectifs à plus de 35 par classe. Dans ces conditions il serait préférable de remettre en place un enseignement à distance partiel explique Eric Barthélémy, professeur de sciences physiques et secrétaire du SNES-FSU.

On peut très bien constituer deux groupes avec un système d'alternance pour que les élèves viennent en classe 3 jours par semaine

- Eric Barthélémy

De son côté la direction des lycées Reclus et Broca explique avoir renforcé le protocole sanitaire : vigilance absolue en ce qui concerne le port du masque, révision des sens de circulation, horaires adaptés à la cantine et désinfection des locaux. Tout est en place pour répondre aux exigences des préconisations gouvernementale explique la proviseure de l'établissement.