Salaires des profs, stages : ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron pour la rentrée scolaire

Au cours d'un discours devant les recteurs d'académie à La Sorbonne, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces pour l'Education. Le chef de l'Etat va étendre le Pass culture à tous les collégiens et veut repenser les lycées professionnels. Il confirme surtout la revalorisation des salaires des enseignants. France Bleu vous résume.

Aucun enseignant en dessus de 2.000 euros net par mois

Cela avait déjà été annoncé par le ministre de l'Education pendant l'été, mais Emmanuel Macron confirme que la revalorisation des salaires des enseignants sera "poursuivie" afin qu'aucun d'entre eux ne débute sa carrière "à moins de 2.000 euros nets" par mois. A cette revalorisation générale des salaires, "étage inconditionnel", s'ajoutera un "pacte pour les enseignants" qui leur permettra, sur une base volontaire, de "s'engager (...) dans des missions supplémentaires", telles que le suivi individualisé, des tâches d'encadrement ou "des actions qui ont du sens", et qui seront "rémunérées", a précisé le chef de l'Etat.

Le Pass culture pour tous les élèves dès la sixième

Jusque là, il était réservé aux jeunes de 15 à 18 ans. Le Pass culture va être étendu aux élèves dès la sixième, a annoncé le président de la République. Ce dispositif offre aux jeunes un crédit individuel pour acheter des entrées au musées, des places de cinéma mais aussi des livres, des instruments ou des abonnements de presse.

Deux fois plus de stages en lycée pro

Emmanuel Macron souhaite aussi une "transformation profonde" des lycées professionnels qui passe par l'augmentation des stages "d'au moins 50%" et qui seront mieux rémunérés. L'objectif sera aussi de "ré-arrimer très en profondeur et en amont le lycée professionnel avec le monde du travail". Très concrètement cela veut dire que plus de professeurs associés devront être issus du monde professionnel.

Pour le chef de l'Etat, "la réussite de nos lycées sera absolument clé pour le plein emploi", il veut donc "confier au lycée professionnel l'autonomie, les moyens d'innover, de mieux préparer les jeunes au monde de l'entreprise".

500 millions pour "l'innovation pédagogique"

Autre nouveauté : la création d'un fonds d'innovation pédagogique d'"au moins 500 millions d'euros", dès le mois de septembre, pour les établissements souhaitant mettre en place un projet pédagogique spécifique. "On y met de l'argent, au moins 500 millions d'euros, au plus près du terrain" et cela doit être "déboursé au plus vite", a précisé le président.