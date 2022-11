Salon de l'assistante maternelle à Cherbourg: "Il faut arrêter de croire qu'on met les enfants devant la télé"

Les enfants les appellent bien souvent "nounou", les assistantes maternelles viennent d'avoir pour la première fois à Cherbourg leur salon vendredi 18 et samedi 19 novembre à la Cité de la Mer.

ⓘ Publicité

Elles sont à 97% des femmes et elles sont 488 sur Cherbourg-en-Cotentin, mais il en manque. Avec de nombreux départs en retraite, la profession a besoin de recruter, d'où ce salon pour parler de leur métier qui est souvent mal compris et peu valorisé.

Un rythme effréné au quotidien

Karine Belmond est assistante maternelle depuis 24 ans et s'occupe de quatre enfants à son domicile à Équeurdreville. Elle se lève tous les matins à 6h et la journée est intense : "On a la préparation des repas à faire. Les enfants, on n'a pas le droit de les mettre devant la télé. On raconte des histoires, on fait des jeux, on propose des ateliers, on fait de la cuisine. Il y a aussi l'accompagnement : quand un enfant est en colère, il faut le calmer, etc." Les journées font généralement 13 heures et pas une minute de pause.

Une réalité pas toujours simple à faire comprendre aux parents. "Ils attendent que la nounou fasse beaucoup de choses et en même temps, ils ne se rendent pas compte qu'on a aussi notre vie familiale à côté," explique Karine dont même les proches ont du mal à se rendre compte de l'ampleur de son métier. "Quand ils viennent chez moi ils me disent "oh la la, tu fais tout ça !"," raconte la professionnelle.

Assistante maternelle : forcément une vocation pour Karine

Son métier, Karine Belmond n'en changerait pour rien au monde : "Pour moi, c'est une vocation. J'ai toujours voulu être avec des enfants et je suis heureuse comme ça." L'assistante reconnaît cependant que son travail prend énormément de place dans sa vie, alors elle va changer d'organisation. Pour séparer son travail de son domicile, elle va se réunir avec d'autres assistantes et créer une MAM, une maison d'assistantes maternelles. Il y en a neuf actuellement sur Cherbourg-en-Cotentin. "Je vais enfin pouvoir avoir de vrais week-ends, sans menus et courses à faire," se réjouit Karine.