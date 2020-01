Salon de l'Etudiant à Poitiers : l'enseignement motive encore mais inquiète les étudiants

A l'échelle nationale, le nombre de candidats aux concours de l'enseignement est en baisse. A Poitiers, au salon de l'Etudiant, les jeunes viennent encore se renseigner sur le métier, mais sont de plus en plus inquiets.

Poitiers, France

Moins 10% d’inscriptions au concours de l'enseignement, Capes et Agrégation : c'est le constat fait par le SNES entre 2019 et 2020. Une baisse qui ne se ressent pas de manière significative pour le moment à Poitiers. Pour les près de 200 postes de professeurs des écoles sur l'académie, il ne manque pour le moment pas de candidats.

Les matières scientifiques en déficit

Mais les formateurs de l'université de Poitiers s'en rendent tout de même compte : le nombre de candidatures chute. Et notamment pour le Capes ou l'Agrégation dans les matières scientifiques. Selon Mario Cottron, administrateur de l'INSPEE (Institut Nationale Supérieur du Professorat et de l'Enseignement Supérieur) de l'académie de Poitiers, cela s'explique notamment par la rémunération des professeurs : "Il y a peu de métiers à bac +5 voire 6 où on est payé 200€ de plus que le SMIC. Alors ceux qui font des études dans les sciences s'orientent de plus en plus vers l’ingénierie ou l'informatique, car c'est mieux payé, et peut-être moins lourd comme métier".

Un temps de réflexion plus long

Pour tous les élèves et étudiants croisés au stand de l'université de Poitiers qui souhaitent s'orienter vers le métier d'enseignants la motivation est là : "j'adore les enfants", "je pense que c'est un métier de passion". Mais, ils le soulignent quand même, les conditions de travail étant pointées du doigt, ils prennent de plus en plus le temps de réfléchir. C'est d'ailleurs le constat fait par Christine Saivres, professeure d'Espagnol en lycée et formatrice.