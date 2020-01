Salon Studyrama des Etudes Supérieures et de l’Alternance de Reims.

Reims, France

France Bleu Champagne-Ardenne partenaire du 6ème Salon Studyrama.

Le 8 février à Reims le des Etudes Supérieures et de l’Alternance. C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour trouver sa formation en alternance de Bac à Bac +5.

Que vous soyez en Terminale et à la recherche d’une formation supérieure en initiale ou en alternance, ou étudiant(e) et en quête d’une spécialisation, venez à la rencontre des responsables de votre future formation !

DES FORMATIONS DE BAC A BAC+5 - Vous êtes à la recherche d’une formation supérieure ? Vous hésitez encore sur la voie à suivre ? Filière longue ou courte ? Universités, filières professionnelles ou grandes écoles d’ingénieurs et de commerce ?

Vous pourrez rencontrer sur ce salon une grande diversité d’établissements publics et privés représentant des niveaux, des filières et des spécialités très diverses dans de nombreux secteurs d’activité : sciences, commerce, art, transport logistique, ressources humaines, communication, santé, informatique, tourisme, marketing, droit, agroalimentaire…

FUTURS BACHELIERS ET ETUDIANTS POST BAC/BAC+1 - Licence, BTS, DUT, école de commerce, d’ingénieurs ou spécialisée, mais aussi classes prépas… il existe de nombreuses filières d’études accessibles après un bac. Pour bien vous orienter, il est essentiel de savoir celle qui correspond le mieux à votre profil.

Vous rencontrerez sur le salon les responsables de nombreuses formations et secteurs qui vous guideront dans votre choix.

De nombreux étudiants choisissent chaque année la voie de l’alternance, quel que soit leur niveau d’études et leur domaine de spécialité. Doté d’un statut de salarié, vous partagez votre cursus entre temps de travail et temps de formation. Premier avantage : bénéficier d’une première expérience professionnelle. L’alternance s’adresse à tous et il est possible de suivre ce cursus du BTS au Master.

